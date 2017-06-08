رئيس بوركينا فاسو يزور الأزهر اليوم

كتب- محمود مصطفى:

يستقبل الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الخميس، روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف ودولة بوركينا فاسو إضافة إلى مناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية، روك مارك كابوريه رئيس بوركينا فاسو الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وعقد السيسي وكابوريه، مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة مباحثات أجراها الرئيسين تطرقت إلى آخر تطورات الوضع في ليبيا وتعزيز فرص التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.​

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