الجيش الليبي: بنغازي كانت مسرحا لجرائم قطر

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفي، إنه لن يكون لقطر دورا في ليبيا بعد الآن، وإن الشعب الليبي عرف حقيقة دور الأسرة الحاكمة في قطر وفضائية الجزيرة في ليبيا، مؤكدًا أن الاستخبارات القطرية حاولت اغتيال المشير خليفة حفتر.

وناشد العقيد أحمد المسماري، الشعب الليبي ومؤسسات الدولة، بالوقوف خلف قواته المسلحة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مضيفًا أن بنغازي كانت مسرحا لجرائم قطرية.

واتهم المسماري الدوحة بمحاولة تقديم رشاوى مالية إلى شخصيات ليبية لتنفيذ مخططات تؤجج الداخل الليبي، منوهًا إلى أن القوات المسلحة ما زالت تطارد عددا من عناصر التنظيمات الإرهابية، في المناطق الليبية.

وأشار المسماري، إلى وجود تنظيم مسلح قطري بالأراضي الليبية، مشددًا على ضرورة إنهاء قطر علاقتها بالإخوان المسلمين وحركة "حماس"، وطالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشعب الليبي، بعدم إيواء الإرهابيين في منازلهم.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة