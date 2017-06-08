تبرع بدمه و3 مليون جنيه لمرضى السرطان.. 5 مواقف إنسانية للفنان محمد رمضان

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يُعرف دائماً عن الفنان محمد رمضان مواقفه الإنسانية تجاه المحتاجين إلى دعمه ودعم الدولة ورجال الأعمال، ومع نجاحاته الفنية المتعددة والتحاقه بالجيش بسلاح الصاعقة لا يصد أي محتاج أو فقير في حاجة له، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز لقطات رمضان الإنسانية.

1- يتبرع بأمواله لمرضى السرطان

شارك محمد رمضان في إعلان مستشفى "500 500" لعلاج السرطان بالمجان، ولم يكتفي بذلك، حيث أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن تبرعه لصالح مرضى السرطان بالمستشفى بمبلغ مليون جنيه، وعلّق على ذلك قائلاً: "حسّيت إن مشاركتي في إعلان 500 500 لوحدها مش كفاية .. فكان لازم يبقى لي دور تاني ولو بسيط .. وتبرعي ده أقل واجب تجاه مرضى السرطان من أهلنا".

2- التبرع بدمه لصالح مرضى السرطان

تداول أحد رواد موقع تويتر صورة رمضان في بداياته بمشواره الفني وهو يتبرع بدمه لصالح مرضى السرطان عام 2009، وعلّق عليها قائلاً: "سنة 2009 ممثل شاب اسمه محمد رمضان ومش معاه فلوس جه مستشفى 57357 ومالقاش حاجة يتبرع بيها غير دمه.. تلف الأيام وسنة 2017 يتبرع بـ 2 مليون".

3- المساهمة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة

أعقب تبرعه لمرضى السرطان، مساهمته في توصيل مياه نظيفة لأهلي القرى الفقيرة، وأعلن التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، وقال من خلال صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "بعد زيارتي لمستشفى 57357 كان لازم أقوم بدوري .. واخترت - بعد دراسة - إني أشارك في مواجهة السرطان قبل ما ييجي .. ده تبرع مني ل(جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان) علشان توصيل (الصرف الصحي) لأهالينا في قبلي وبحري علشان يشربوا مياه نظيفه ومايجلهومش سرطان .. وهنبدأ بالقرى اللي مفيهاش صرف صحي بمحافظة المنيا.. ثقة في الله الخير هيجيب خير، يلا نشجع بعض علشان أهلنا يعيشوا حياة سليمة".

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4-عزاء الخضري على نفقته الخاصة

أقام رمضان عزاء الفنان محمد الخضري عام 2015 على نفقته الخاصة في لفتة إنسانية منه، واستقبل العزاء في الخضري بمسجد "الحامدية الشاذلية".

5- التصدق لطفلة من ذوي الاحتياجات

تصدق رمضان بمبلغ 200 جنيه لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسكان المقابر، وذلك أثناء حضوره جنازة الفنان نور الشريف، حيث حملها من يد والدها وأدخلها بسيارته، ووضع الأموال في يدها وفقًا لأحد الأنباء الصحفية.