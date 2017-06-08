رزق بمولودته الأولى بعد 8 أعوام زواج.. 7 معلومات لا تعرفها عن مجدي بدر

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على الرغم من حرصه على إبعاد حياته الشخصية عن الإعلام، إلا أن خبر استقباله لمولودته الجديد بعد 8 سنوات من الزواج، أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان مجدي بدر في غرفة العمليات مع زوجته الفنانة سامية عاطف، وبدا عليهما التأثر الممزوج بالفرحة، وهو ما أثار استعطاف الكثيرين.

وفي وسط ذلك، لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنان مجدي بدر، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالي:

1- ولد في 15 أكتوبر عام 1970، ويبلغ من العمر 46 عامًا.

2-كانت بدايته في منتصف التسعينيات من خلال التلفزيون، وجاءت نقطة انطلاقته عبر مسلسل "ساكن قصادي"، ومن بعدها توالت أعماله ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله "سرايا عابدين"، و"خاتم سليمان"، و"الرفض على سلالم متحركة"

3- لم يعرف الكثيرون أن زوجته هي الفنان سامية عاطف، والتى نالت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في مسلسل "هبة رجل الغراب".

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4- روت زوجته تفاصيل كثيرة عن قصة الحب التي جمعتها به خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، وقالت أنها تزوجت مجدي في وقت كانت حالته المادية صعبة جداً وغير مؤهل للزواج، وتم الأمر في شقة بالإيجار بعفش قديم لكي يبقي مع الإنسانة التي أحبها واراد أن يكمل معها باقي عمره.

5- وأشارت أيضًا زوجته خلال نفس الحوار، إلى رفضهما تنظيم حفل زفاف، حيث اقتصر الأمر علي حفل كتب الكتاب فقط، كما أوضحت أنها بعد الزواج كانت أحياناً تساعد زوجها من مالها الخاص إلي أن تحسنت أحواله المادية، وانتقلا إلي شقتهما التمليك.

6- يشارك مجدي بدر في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "لمعي القط" مع الفنان محمد أمام، ومسلسل "30 يوم" مع الفنان آسر ياسين.

7- يذكر أنهما قاما بتسمية نجلتهما "داليدا"