تسريب النهاية وأخطاء كارثية.. 5 أزمات واجهت مسلسل «كفر دلهاب»

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نجح مسلسل "كفر دلهاب"، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، في خطف انتباه الجمهور بمجرد عرض حلقاته الأولى، وذلك لفكرته المبتكرة، والتي لاقت نجاحًا ملحوظًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من تحقيقه نسب مشاهدة عالية، إلا أن المسلسل تعرض للعديد من الأزمات، لعل أبرزها الأخطاء الساذجة التي وقع بها صناع العمل، فضلًا عن المشاهد المقتبسة من الأفلام الشهيرة والتسريبات، ونرصد ابرز تلك الأزمات خلال التقرير التالي:

كاميرة تصوير في أحد المشاهد

شهدت الحلقة العاشرة خطأ فادحًا أثناء تجمع الجمهور لمحاكمة الطبيب المتهم بقتل "ريحانة"، حيث ظهر مصور من مصورين العمل مع الكاميرا التي يصور بها بالكامل ، تحديدًا في الدقيقة 23 من الحلقة، وتكرر الأمر مرة أخرى أثناء تجمع الناس أمام القاضي في لحظة إعدام الطبيب "سعد"، ليهاجم النشطاء المسلسل، مؤكدين على ممتلئ بالأخطاء الكارثية.

شباب بشعر "سبايكي"

ظهر أيضًا بعض الشباب بالمسلسل بشعر "سبايكي"، وذلك خلال الثورة التي أقامها أهالي الكفر للمطالبة باستعادة حق ريحانة كي يتخلصوا من اللعنة، الأمر الذي أثار انتقاد الجمهور، خاصة أن أحداث المسلسل تدور في أحد العصور القديمة، وهو ما ظهر من طريقة ملابس أهالي الكفر وإكسسوارات منازلهم، فكيف يظهر شباب بتسريحات شعر "روشة" في عصر كان يغلب عليه قيام الرجال بإخفاء رأسهم معتمدين على العمة.

سرقة بعض المشاهد من أفلام أجنبية

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كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن سرقة أحد المشاهد من فيلم أجنبي، التي يخرج الجن فيها من جسد فتاة مريضة تدعي "هند"، حيث جاء مطابقًا لمشهد مماثل في فيلم "The Exorcist"، وكذلك شكل شبح الفتاة المقتولة "ريحانة"، والذي كان مطابقًا لشكل شبح الفيلم الشهير "The Ring".

تسريب نهاية المسلسل

وقع أيضًا المسلسل في فخ "التسربيات"، بعدما شهدت إحدى الحلقات خطأ في الإكسسوارات التي يرتديها الطبيب "سعد"، حيث ظهر وهو يرتدي خاتم من الفضة عليه نقوش شعبية، والذي يكاد يتطابق مع خاتم مماثل ارتدته "ريحانة" في ليلة مقتلها، وفسره البعض على أن هذا الخطأ مقصود، متوقعين أن تشهد نهاية المسلسل الكشف عن أن "سعد" هو شقيق "ريحانة" المقتولة، وأنه كان يحاول الانتقام لأجلها عن طريق نشر الخرافات والدجل داخل "كفر دلهاب".

خطأ تاريخي

وقع أيضًا صناع العمل في خطأ بالحلقة الخامسة، بعدما تطرقوا لأزمة ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن المسلسل يدور في زمن غير معروف، مع العلم بأن أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المصريون بدأت منذ بداية العام الجاري فقط.



