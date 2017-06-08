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إسبانيا تتعادل مع كولومبيا وديًّا

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إسبانيا تتعادل مع كولومبيا وديًّا إسبانيا تتعادل مع كولومبيا وديًّا

التحرير

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تعادل الإسباني، مع نظيره الكولومبي، بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب ملعب نويفا لا كوندومينا، بمدينة مورسيا الإسبانية.

سجل ديفيد سيلفا هدف إسبانيا الأول في الدقيقة 22، ثم عادل ايديوين كاردونا النتيجة لكولومبيا بهدف في الدقيقة 40، قبل أن يتقدم زميله رادميل فالكاو في الدقيقة 55، ثم تعادل ألفارو موراتا للمتادور قبل نهاية المباراة في الدقيقة 87.

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وجاءت المباراة في إطار استعدادات المنتخب الإسباني لخوض مباراته القادمة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، حيث سيواجه نظيره المقدوني يوم الأحد القادم 11 يونيو.

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التحرير

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