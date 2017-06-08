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فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان

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فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان

التحرير

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قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إنه التقى الراحل سيد قطب، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، في مستشفى سجن طرة، وأن الأخير هو من ورط الرئيس جمال عبدالناصر في دخول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأضاف السعيد خلال لقائه أمس الأربعاء ببرنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «قطب شخص وديع وداعة الإرهابي العريق، كالحية».

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وذكر أن قطب استخدم سلسلة مقالات كتبها في جريدة الأخبار حرض فيها النظام على مطاردة العمال وتم قتل عدد منهم.

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التحرير

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