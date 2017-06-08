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سيد عبد الحفيظ: «مش أى حد ياخد الدوري»

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سيد عبد الحفيظ: «مش أى حد ياخد الدوري» سيد عبد الحفيظ: «مش أى حد ياخد الدوري»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري لها طابع خاص، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من حصد اللقب في الموسم الحالي، بالإضافة إلى تحقيق أرقام مميزة وتاريخية.

وتابع «عبد الحفيظ»، خلال لقاءه بحلقة الأربعاء، من برنامج «كلام في الكورة» الذي يعرض على قناة LTC،  أن تراجع هذا الموسم كان عاملًا مساعدًا بالتأكيد للتتويج بالبطولة، مضيفًا «مش أى حد ياخد الدوري، ممكن فريق صغير ياخد الكأس لكن الدوري صعب».

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واستكمل مدير الكرة بالقلعة الجمراء، أن الأهلي لديه مقومات ثابتة تساعده على الفوز بدرع الدوري، لذلك عندما يمر بمنحنيات منخفضة يعود سريعًا.

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التحرير

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