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بالفيديو.. حازم إمام: «بوفون» مثلي أعلى لأى لاعب

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بالفيديو.. حازم إمام: «بوفون» مثلي أعلى لأى لاعب بالفيديو.. حازم إمام: «بوفون» مثلي أعلى لأى لاعب

التحرير

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قال حازم إمام، محلل قنوات oN sport، إنه كان يتمنى تتويج الإيطالي الدولي جانلويجي بوفون، حارس يوفينتوس ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، السبت الماضي.

وأكد «إمام»، خلال الاستوديو التحليلي لمباراة إيطاليا وأورجواى الودية، أن «بوفون» مثل أعلى لكل لاعب لديه طموح لتحقيق إنجازات كثيرة طوال مسيرته، مضيفًا أنه يعتقدبأن كأس العالم روسيا 2018 سيكون محطته الأخيرة مع كرة القدم.

وتغلب الإيطالي، على نظيره الأوروجوياني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب اليانز ريفيير، في فرنسا. 

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