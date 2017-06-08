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«كاف» يوقع غرامة على الأهلي والزمالك بسبب «Bein Sports»

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«كاف» يوقع غرامة على الأهلي والزمالك بسبب «Bein Sports» «كاف» يوقع غرامة على الأهلي والزمالك بسبب «Bein Sports»

التحرير

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علمت «التحرير»، من مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أن كلا من الأهلي والزمالك سيتعرضان للغرامة المالية في حالة مقاطعة قنوات «Bein Sports» الرياضية القطرية.

وكانت عدة أندية من بينها الأهلي والزمالك قد أعلنت مقاطعتها للقنوات، على خلفية قرار مقاطعة والسعودية والإمارات لدولة قطر، بسبب خلافات سياسية.

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وقالت المصادر إن الغرامة المالية ستحددها لجنة مسابقات «كاف»، لكن الأهلي والزمالك لا يستطيعان منع القناة من بث مبارياتهما الإفريقية، لأن الاتحاد الإفريقي هو صاحب الكلمة العليا داخل الملعب وليس الأندية.

 

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التحرير

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