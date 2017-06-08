بالصور.. حفل إفطار القوة متعددة الجنسيات في شرم الشيخ
بالصور.. حفل إفطار القوة متعددة الجنسيات في شرم الشيخ
11:58 م الأربعاء 07 يونيو 2017
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شرم الشيخ - أحمد السيد:
أقامت القوة متعددة الجنسيات بجنوب سيناء، حفل إفطارها السنوي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر قيادة القوات بمدينة شرم الشيخ.
وكان ضيف شرف الحفل اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، ممثلًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كما شملت المائدة لفيف من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والشرطية والقيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل البدو.
وقدم قائد القوات الجنرال سايمون ستيوارت، الشكر لجميع الحضور على تلبية الدعوة، مؤكدًا روح التعاون والعمل المشترك.
وأكد حرص القوات على إقامة هذا اللقاء بصورة سنوية وسط هذة الكوكبة المتميزه فى هذا الشهر العظيم المبارك.
وأشار قائد القوات على العلاقة الوثيقة مع المصريين والحفاوة والكرم التي تقابل به القوات على مدار 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يعشق شهر رمضان المبارك.
وفي كلمتة قدم اللواء محمود عيسى، الشكر لقائد القوات، واللواء أسامة عبد العزيز، قائد قوات الاتصال المصرية وجميع الحضور.
وأشار "عيسى" إلى إقامة اللقاء هذا العام في ظروف أفضل سياسيًا بعد أن استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية في ظل الجهود الكبيرة لمؤسسة الرئاسة.
وأشاد "عيسى" بالدور الحيوي للقوات الدولية، لدعم الاستقرار في المنطقة والتعاون المثمر والبناء مع القيادة التنفيذية بالمحافظة.
وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.
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