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ضبط 227 ألف قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية

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مصراوي Masrawy

ضبط 227 ألف قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية

12:01 ص الخميس 08 يونيو 2017

ضبط 227 ألف قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال سرقة التيار الكهربائي.

وأسفرت نتائج هذه الجهود - على مدار شهر مايو الماضي - عن ضبط 91 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وضبط 227 ألفا و650 قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية، وألفين و331 مخالفة لشروط التعاقد، فضلا عن ضبط 33 ألفا و741 قضية في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية.

كما تم ضبط ألف قضية في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمقاهي غير المرخصة، وضبط 3 آلاف و442 قضية في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للعقارات وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض، وتحصيل 224 ألف غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتنفيذ 18 ألفا و325 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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