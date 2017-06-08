الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجومي طهران
الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجومي طهران
11:50 م الأربعاء 07 يونيو 2017
انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك - (د ب أ):
أدان انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة الهجومين اللذين وقعا فى العاصمة الايرانية طهران، اليوم الاربعاء، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وبحسب المتحدث باسم جوتيريش، أعرب الأمين العام عن أمله في سرعة تقديم المسؤولين " عن هذا العنف غير المبرر" للمساءلة.
وتابع المتحدث :" على كل الدول التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، وإعلاء القيم والحقوق العالمية التي تجمع المجتمع الدولي".
وفي سياق متصل، كان أعضاء مجلس الأمن أدانوا الأعمال الإرهابية " الوحشية والجبانة" و قالوا في بيان إن الارهاب أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين، وأكدوا أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية، ولا يمكن تبريرها.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن يؤكد ضرورة تقديم مرتكبى الأعمال الإرهابية ومدبريها ومموليها وراعييها إلى العدالة.
وكان هجومان استهدفا اليوم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) ومرقد المرشد الراحل آية الله الخميني، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 42 آخرين.
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