روحاني: الاحداث الارهابية ستزيدنا عزماً على قتال التطرف والعنف

طهران - (د ب أ):

دعا الرئيس الايراني حسن روحاني إلى "التعاون والوحدة الاقليمية والدولية" في أعقاب اعتداءات طهران التي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" مسؤوليته عنها.

وفي بيان صدر عنه اليوم الاربعاء، قال روحاني "هذه الاعتداءات الجبانة التي نفذها اليوم عدد من المرتزقة الارهابيين، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الابرياء والصائمين بجوار مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيت الشعب، احداث متوقعة".

وتابع البيان أن "رسالة إيران كما هي دائما هي أن الارهاب هو مشكلة عالمية، وأهم ما يحتاجه العالم اليوم هو مكافحة التطرف والعنف والارهاب من خلال التعاون الإقليمي والدولي".

وأضاف "لا شك في أن الاحداث الارهابية التي وقعت اليوم في طهران ستزيد من عزم الجمهورية الاسلامية في القتال ضد الارهاب والتطرف والعنف في المنطقة".

وأكد أن إيران "ستثبت مرة أخرى أنها ستحبط أية مخططات ومكائد يحيكها ذوو النوايا السيئة، من خلال مزيد من الوحدة والتماسك وبنيتها الامنية القوية".

وقال روحاني، في كلمة ألقاها أمام حشد من الفنانين والمثقفين الايرانيين على مائدة افطار مساء الاربعاء، "إن الارهابيين كانوا يخططون على مدى الاعوام الماضية للتغلغل في الاراضي الايرانية والنيل من شعبنا العظيم، وقد منوا بالفشل عشرات المرات ... ".

يذكر أن 12 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 40 اخرين في هجومين على مبنى البرلمان وضريح زعيم الثورة الايرانية آية الله روح الله الخميني.

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