وزير الخارجية البحرينى: الطريق مفتوح أمام أي خيارات ضد قطر
وزير الخارجية البحرينى: الطريق مفتوح أمام أي خيارات ضد قطر
11:39 م الأربعاء 07 يونيو 2017
وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن احمد آل خليفة
كتب - عبدالعظيم قنديل:
أعرب وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، عن شكوكه فى أن تغيّر قطر سلوكها، مشيدًا بجهود الوساطة الكويتية لحل النزاع العربي مع قطر، وذلك حسبما أفادت صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الاربعاء.
قال وزير الخارجية البحريني، فى تصريحاته لصحيفة "مكة" السعودية، "لن نتردد في حماية مصالحنا والطريق مفتوح أمام أي خيارات لحماية مصالحنا"، مضيفا أن "أمير الكويت وسيط جيد، لكن سياسات قطر لم تكلل مساعيه بالنجاح".
وتأتى تصريحات الشيخ خالد بن حمد، بالتزامن مع زيارة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت إلى دولة الامارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، بعد زيارة المملكة العربية السعودية فى اليوم السابق لحل الأزمة.
يذكر أن البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدة دول أخرى قطعت علاقاتها مع الدوحة، يوم الإثنين، متهمة إياها بدعم المسلحين والإرهابيين.
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