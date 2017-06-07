أوروجواي يسقط أمام إيطاليا وديًا

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استطاع المنتخب الإيطالي، الفوز على نظيره الأوروجوياني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب اليانز ريفيير، في فرنسا.

افتتح التسجيل خوسيه خيمينيز، مدافع أوروجواي، بهدف في مرماه في الدقيقة 7، قبل أن يعزز إدير مارتينيز، تقدم الأزوري بهدف في الدقيقة 82، ثم أختتم دانيلي دي روسي ثلاثية الطليان من ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت المباراة في اطار استعدادات منتخب إيطاليا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2018، حيث يواجه الأزوري ليشتنشتاين، يوم الأحد القادم 11 يونيو.