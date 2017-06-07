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نجم البايرن على رادار برشلونة

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نجم البايرن على رادار برشلونة نجم البايرن على رادار برشلونة

التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب برشلونة الجديد إيرنيستو فالفيردي، طالب إدارة ناديه بالعمل على تدعيم الشق الهجومي للفريق، خاصة الناحية اليمنى التي لا يشغلها إلا ميسي، في بعض الاحيان.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن السكرتير الفني لنادي برشلونة روبرت فيرنانديز، اقترح ضم البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقضى كوستا موسما صعبًا تحت إدارة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الموسم الماضي، عكس موسمه الأول مع جوارديولا، الذي كان فيه اللاعب مميزًا وبرز بشكل كبير مع الفريق البافاري.

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وألمح كوستا في وقت سابق، إلى أنه لا يشعر بالراحة مع الفريق البافاري،  في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم، ما رجح إمكانية رحيله عن الفريق بشكل كبير هذا الصيف.

جدير بالذكر أن كوستا أصبح هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، خاصة مع قدراته الكبيرة في المراوغة والمواجهات المباشرة، ويقدر ثمنه بـ 30 مليون يورو، وقد يرحل عن الفريق البافاري مقابل 25 مليون يورو فقط.

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التحرير

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