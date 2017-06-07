القوات التركية في الخارج.. قطر في المقدمة وعمليات متواصلة في سوريا والعراق

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري وعبد العظيم قنديل:

وافق البرلمان التركي، في جلسة، الأربعاء، على اتفاقيتين، واحدة تسمح بنشر قوات فى قاعدة عسكرية تركية فى قطر، والثانية

لبرنامج لتدريب قوات الدرك القطرية.

ففي يونيو 2015 أعلنت تركيا، تفعيل اتفاقية الدفاع العسكري مع قطر، والتي تتضمن التعاون بين حكومة الجمهورية التركية

وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية، وفقًا لـ"سي إن إن"، وتشارك قوات تركية في عمليات حلف "الناتو" منذ أكثر من 10 سنوات إضافة إلى عمليات العسكرية التي بدأتها في السنوات الأخيرة في سوريا والعراق باستخدام القوات الأرضية.

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية جوية في كل من سوريا والعراق على فترات متقطعة لمحاربة الأكراد لمنعهم من المضي قدمًا نحو حلم إنشاء دولة على حدود تركيا.

قطر

وفي أبريل عام 2016 أعلن السفير التركي في قطر، أحمد ديميروك أن بلاده ستشرع ببناء قاعدة عسكرية في قطر كجزء من

اتفاقية تم توقيعها عام 2014، لافتًا إلى أن 3000 جندي سيتواجدون في هذه القاعدة التي ستكون الأولى بالنسبة إلى تركيا في

الشرق الأوسط، وستضم كتائب مشاة ووحدات جوية وبحرية، ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة، وسوف تستخدم مكانًا

للتدريبات المشتركة.

العراق

تنتشر قوات تركية يبلغ قوامها نحو ألف جندي شمال شرق الموصل منذ أكثر من عام، وفقًا لتقرير نشرته "سي إن إن" في أكتوبر الماضي، ويرجع تاريخ وجود تلك القوات بمنطقة بعشيقة إلى ديسمبر 2015 حيث كان عددها لا يتجاوز 150 جندي وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

سوريا

وفقًا لخريطة نشرها موقع "بيزنس ريكورد" الأمريكي تتواجد قوات تركية في شمالي سوريا ضمن عملية درع الفرات التي بدأتها في أغسطس 2016 بالقرب من مدينة جرابلس.

أفغانستان

تشارك القوات التركية في عمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان منذ عام أكثر من عقد من الزمان.

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