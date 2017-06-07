ترامب يطلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي التخلي عن التحقيق مع فلين

واشنطن - (دب أ):

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي التخلي عن التحقيق مع مستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين، هذا ما يعتزم كومي قوله في شهادته أمام الكونجرس.

وقال ترامب لكومي، في تقريره عن اجتماع عقد في البيت الابيض يوم 14 فبراير "آمل ان تتمكن من تحديد طريقك بوضوح وتتخلى عن هذا، وتترك فلين، إنه رجل جيد، آمل أن تتمكن من التخلي عن هذا الأمر".

ويبدو أن هذه الرواية تؤكد تقارير وسائل الاعلام حول تعاملات كومى مع ترامب التى ستكون فى قلب جلسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وتتناول الشهادة التى تم الإعلان عنها، اليوم الاربعاء، بشكل مفصل التعاملات الأخرى بين الرئيس ورئيس مكتب التحقيقات الاتحادي، بما فى ذلك طلب ترامب "الولاء" من كومى.

وأقال ترامب كومى الشهر الماضى، وأثيرت تساؤلات منذ ذلك الحين عما إذا كان قد ضغط على كومى بشأن التحقيق الحالي في التدخل الروسي في الانتخابات وهي مزاعم قد تصل إلى عرقلة سير العدالة. وقد نفى ترامب هذه المزاعم.

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