12 قتيلا في مواجهات بين قوات هادي والحوثيين شرقي اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أفادت مصادر محلية يمنية، أن 12 قتيلا سقطوا، اليوم الأربعاء، في مواجهات بين قوات الجيش والمقاومة الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة شبوة النفطية، شرقي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مسلحي الحوثي وقوات صالح هاجموا بشكل عنيف مواقع للجيش الوطني والمقاومة في مديرية عسيلان في محاولة للسيطرة عليها، غير أنه تم صدهم، وقتل 10 منهم".

وأضافت المصادر أن اثنين من قوات هادي قتلا، مع جرح آخرين، في المواجهات نفسها، دون ذكر المزيد من المعلومات.

وتخضع معظم محافظة شبوة لسيطرة القوات الموالية للرئيس هادي، في حين لايزال الحوثيون وحلفاؤهم يسيطرون على عدة مناطق فيها.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين حربا عنيفة بين الطرفين مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وفقا لتقديرات للأمم المتحدة.

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