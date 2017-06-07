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فيديو| يوسف الحسيني: تميم «مراهق» فاكر نفسه عمدة المنطقة

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فيديو| يوسف الحسيني: تميم «مراهق» فاكر نفسه عمدة المنطقة فيديو| يوسف الحسيني: تميم «مراهق» فاكر نفسه عمدة المنطقة

التحرير

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وصف الإعلامي يوسف الحسيني، تميم بن حمد أمير قطر، بـ"المسكين و"المراهق"، بعد حديثه في «Cnn»، وتأكيده دعم جماعات مسلحة، معتبر أنها ليست حركات متطرفة أو إرهابية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "on live"، اليوم الأربعاء، "تميم معندوش خبرة ومسكين في عقله وتعليمه وقدراته السياسية، وفاكر نفسه عمدة الناحية بتاع المنطقة"، متساءلًا: "هل تميم يتحدث باسم الخليج العربي أم  باعتباره متحدثًا عن المنطقة العربية؟، أنت تتحدث عن أي منطقة تحديدًا؟".

وأشار إلى أن تميم غير موكل بالحديث عن العرب والخليج في أي حديث صحفي، منوهًا بأن دولته تمول الجماعات المسلحة في سوريا وليبيا ومصر، وتابع: "تميم بيغرق نفسه في الوحل، وحلال اللي بيتعمل فيه دلوقتي".

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التحرير

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