فيديو| بحيري: «أبو حنيفة» و«الشافعي» تعرضا للضرب المبرح بسبب التجديد

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قال الباحث الإسلامي، إسلام بحيري، إن الإمامين «أبو حنيفة» و «الشافعي» تعرضا للضرب المبرح؛ لتبنيهم قضية التجديد في الدين.

وأضاف بحيري خلال برنامج «الخريطة»، المذاع على قناة «تن»:«كذلك أنس ابن مالك تعرض لإيذاء بالغ من الحاكم لمخالفته له في الرأي ومعارضته، وأحمد بن حنبل تعرض لنفس الأزمة فيما سمي خلط القرآن، فجميعهم كان يرون أنهم غير مقدسين فكيف نقدسهم الآن؟».

وأكد بحيري أن الأئمة الأربعة ليسوا مقدسين حتى نعتمد على آرائهم الفقية في عصرنا الحالي، موضحًا أنهم كانوا مخالبين للتابعين في بعض الآراء، مستشهدًا برد أبو حنيفة على مهاجميه عندما انتقد آراء التابعين بقوله: «هم رجال ونحن رجل ولا قدسية لأحد بعد الرسول والصحابة».