أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| بحيري: «أبو حنيفة» و«الشافعي» تعرضا للضرب المبرح بسبب التجديد

Google+ Print
فيديو| بحيري: «أبو حنيفة» و«الشافعي» تعرضا للضرب المبرح بسبب التجديد فيديو| بحيري: «أبو حنيفة» و«الشافعي» تعرضا للضرب المبرح بسبب التجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الباحث الإسلامي، إسلام بحيري، إن الإمامين «أبو حنيفة» و «الشافعي» تعرضا للضرب المبرح؛ لتبنيهم قضية التجديد في الدين.

وأضاف بحيري خلال برنامج «الخريطة»، المذاع على قناة «تن»:«كذلك أنس ابن مالك تعرض لإيذاء بالغ من الحاكم لمخالفته له في الرأي ومعارضته، وأحمد بن حنبل تعرض لنفس الأزمة فيما سمي خلط القرآن، فجميعهم كان يرون أنهم غير مقدسين فكيف نقدسهم الآن؟».

وأكد بحيري أن الأئمة الأربعة ليسوا مقدسين حتى نعتمد على آرائهم الفقية في عصرنا الحالي، موضحًا أنهم كانوا مخالبين للتابعين في بعض الآراء، مستشهدًا برد أبو حنيفة على مهاجميه عندما انتقد آراء التابعين بقوله: «هم رجال ونحن رجل ولا قدسية لأحد بعد الرسول والصحابة».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

فيديو| خالد الجندي: «الناس الطيبين ودوا البلد في داهية»

فيديو| خالد الجندي: «الناس الطيبين ودوا البلد في داهية»

فيديو| ميدو يعلن انضمامه لـ «ON Sport».. وزاهر: من أفضل المحللين في العالم

فيديو| ميدو يعلن انضمامه لـ «ON Sport».. وزاهر: من أفضل المحللين في العالم

فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان

فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان