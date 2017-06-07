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فيديو| المفتي: الشرع نهى عن الغش في الامتحانات

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فيديو| المفتي: الشرع نهى عن الغش في الامتحانات فيديو| المفتي: الشرع نهى عن الغش في الامتحانات

التحرير

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قال الشيخ شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الغش في الامتحانات أو أي شيء آخر، هو من الأمور المذمومة التي لا تبنى مجتمعات أو إنسان، وأتوجه بالنصحية لأبنائي في الامتحانات، أن يتحروا الصدق في كل ما يكتبونه في أوراق الإجابات، ويكون من عند نفسك، ولا تأخذ من غيرك.

وأضاف خلال برنامج "حوار المفتي" المذاع على قناة "on live" اليوم الأربعاء، أن الشرع نهى عن الغش في كل شيء، حتى في الامتحانات، مشيرًا إلى أن التجار الذين يحتكرون السلع لبيعها بسعر غالِ، هؤلاء كاذبون وتصرفاتهم محرمة، والله يلعنهم.

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