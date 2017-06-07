بالصور- مدفع الإفطار بالأقصر.. "الصدفة" قادته لخدمة الصائمين قرنًا ونصف

الأقصر – محمد محروس:

رغم مرور نحو قرن ونصف من الزمان على تاريخ تصنيعه، لا يزال مدفع رمضان في مدينة الأقصر واحدًا من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، يستخدم لتنبيه الصائمين بموعد الإفطار والإمساك، ويعود تاريخه لعصر الخديوي إسماعيل، ويستقر حاليًا أمام مقر إدارة الحماية المدنية بوسط المدينة.

لمدفع رمضان بالأقصر تاريخ ممتد عبر عقود وذكريات محفورة في وجدان مدينة الأقصر وسكانها، ويرجع مؤرخون زمن قدوم المدفع إلى مصر من إنجلترا لعهد الخديوي إسماعيل بعد تصنيعه عام 1871.

وقال عبد المنعم عبد العظيم، مدير مركز الصعيد للتراث، إن مدفع الإفطار بالأقصر، أحد المدافع التى كانت تستخدم في الحروب في القرن التاسع عشر ومُصنّعٌ داخل مصانع "كروب" الانجليزية.

وأضاف عبد العظيم أن مدفع الإفطار له قصة طريفة مع المصريين كما روتها بعض كتب التاريخ، فبغروب أول يوم في شهر رمضان عام 865 هجرية أراد السلطان المملوكي خشقدم أن يجرب مدفعًا وصل إليه، وصادف وقت إطلاق المدفع وقت الإفطار بالضبط، فظن الناس أن السلطان تعمد ذلك لتنبيههم بموعد الإفطار، وفي اليوم الثاني خرج الناس يشكرون السلطان علي بدعته، وعندما رأى سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانًا بالإفطار.

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