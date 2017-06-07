بالصور.. "المحاربين القدامى" تبدأ تطوير منازل أسر الشهداء في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت جمعية المحاربين القدماء لرعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بجنوب الصعيد، تطوير ورفع كفاءة منازل أسر الشهداء بمحافظة الأقصر.

وتفقد وفد الجمعية، الذي ضم العقيد صلاح حسن المستشار العسكرى لمحافظة الاقصر والمقدم محمود ياسين رئيس جمعية المحاربين القدماء بجنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، عددًا من منازل أسر الشهداء بمحافظة الأقصر، لوضع جدول زمني للانتهاء من رفع كفاءة هذه المنازل بالتعاون مع رؤساء المدن ومسئولي المحافظة.

وقال المقدم محمود ياسين، رئيس جمعية المحاربين القدماء بجنوب الصعيد، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة في إعانة ورفع المعاناة عن أسر الشهداء عرفانًا بما قدموه من تضحية لهذا الوطن، جرت معاينة 13 منزلًا من منازل أسر الشهداء بمركز إسنا، تمهيدًا لرفع كفاءتها من أصل 34 منزلًا على مستوى المحافظة.

وأشار ياسين إلى أن عملية التطوير تجري بالتعاون مع المجالس المحلية، تحت رعاية محمد بدر، محافظ الأقصر، لاستخراج تقارير المعاينة وعمل بحث اجتماعي بالجمعية، لصرف المبالغ المصدّق عليها بالمقر الرئيسي بالقاهرة لعمل ترميمات لمنازلهم.

وأكد المستشار العسكرى بالمحافظة، تجهيز فريق طبي متكامل من قبل المحافظة، للكشف على أسر الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم خلال الزيارة، للاطمئنان عليهم، مشيرًا إلى الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، للعمل على حلها.