استمرار التحقيقات في إهدار للمال العام داخل 3 كليات بجامعة السادات
استمرار التحقيقات في إهدار للمال العام داخل 3 كليات بجامعة السادات
10:43 م الأربعاء 07 يونيو 2017
جامعة السادات
المنوفية - مروة فاضل:
أعلن الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، اليوم الأربعاء، استمرار التحقيقات في واقعة إهدار للمال العام في كليات "سياحة وفنادق، الحقوق، والتجارة" ووجود مخالفات بها.
وأكد "بيومي" في تصريحات صحفية أن هناك العديد من الأسباب التي استدعت التحقيقات، ولن يتم الكشف عنها إلا بعد انتهاء منها.
وأشار "بيومي" إلى تشكيل لجنة من كلية الحقوق، للتحقيق في الوقائع والمخالفات، وتضم في عضويتها، الدكتور حسام الدين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، والدكتور محمد محيي الدين أستاذ متفرغ بكلية الحقوق.
وشدد "بيومي" على حرصه على العملية التعليمية وسيرها بكل انتظام دون مخالفات، ومعاقبة المخالفين سواء بوقفهم عن العمل أو إحالتهم للتحقيق.
وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، قد تقدموا ببلاغات إلي وزير التعليم العالي بمخالفات جسيمة بالجامعة، وعليه قرر الأخير بدء التحقيقات ومعاقبة المخالفين.
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