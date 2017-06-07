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اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

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مصراوي Masrawy

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد

10:40 م الأربعاء 07 يونيو 2017

اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

رجب طيب اردوغان

تعليمات لكوادر "الجماعة الإرهابية" بمغادرة قطر والتوجه إلى أربع دول

كتب – مصراوي:

علم مصراوي من مصدر مطلع أن تنظيم الإخوان الإرهابي عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة، حضره عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعدد من كبار الشخصيات داخل التركية، وذلك في أول رد فعل للتنظيم على قرار بعض الدول العربية بقطع علاقاتها مع قطر.

وأكد المصدر أن قيادات التنظيم الإرهابي والحكومة التركية اتفقوا على استمرار الدعم التركي للتنظيم، وبذل جهود مشتركة بين الطرفين لدعم الحكومة القطرية والأمير تميم بن حمد في سياساته التحريضية ضد مصر.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع أسفر أيضا عن صدور تعليمات وأوامر لكوادر التنظيم المتواجدة بدولة قطر بضرورة مغادرة الأراضي القطرية بسرعة، والتوجه إلى إحدى الدول الأربع "تركيا – ماليزيا – السودان – إنجلترا، وذلك بهدف تخفيف الضغوط المتصاعدة ضد الدولة القطرية.​

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