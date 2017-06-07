رئيسا مصر وبوركينا فاسو يؤكدان أهمية التصدي لإنتشار الإرهاب

القاهرة - (د ب أ):

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره البوركيني روك مارك كابوريه، عن استعداد بلاده مصر لتعزيز التعاون مع بوركينافاسو، ولاسيما من خلال تشجيع الاستثمارات المصرية في مختلف المجالات، وخاصة البنية التحتية والإنشاءات والطاقة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي.

وبحسب السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، شدد السيسي على مواصلة التعاون القائم بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للأشقاء في بوركينافاسو.

ومن جهته، اعرب كابوريه عن مدى سعادته بزيارة مصر، مشيدا بجهود السيسي في استعادة الاستقرار والأمن في مصر ودفع عملية التنمية الشاملة.

وأكد كابوريه حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر على جميع المستويات، مشيراً إلى أهمية الإعداد الجيد للجنة المشتركة بين البلدين التي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل في مصر.

وأشاد رئيس بوركينافاسو بالدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده، مؤكدا على أهمية دفع التعاون الاقتصادي بين مصر بلاده في ضوء ما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة تتيح لهما زيادة التبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين، وأهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على العمل على استكشاف فرص الاستثمار،

وقال إنه حريص على الالتقاء بممثلي قطاع الأعمال في مصر لتشجيعهم على الاستثمار في بلاده

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