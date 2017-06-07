الشرطة البريطانية تقبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر
الشرطة البريطانية تقبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر
10:22 م الأربعاء 07 يونيو 2017
ارشيفية
مانشستر - (د ب أ):
ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب على خلفية هجوم مانشستر الانتحاري، الذي وقع قبل نحو أسبوعين، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام في بريطانيا اليوم الأربعاء.
ولم تذكر وكالة "برس أسوشيشن" البريطانية مزيدا من التفاصيل حول الواقعة.
كانت الشرطة البريطانية كتبت في وقت سابق ليلة أمس على تويتر أنها ألقت القبض، بخلاف ذلك، على رجل/38 عاما/ في مطار هيثرو في لندن.
يذكر أنه في الثاني والعشرين من آيار/مايو الماضي، فجر انتحاري نفسه أثناء حفل موسيقي للمغنية الأمريكية اريانا جراندي، في مدينة مانشستر، ما تسبب في مقتل 22 شخصا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في صلتهم بالهجوم، نحو عشرين شخصا حتى الآن، وقد أفرجت السلطات عن أغلب هؤلاء في وقت لاحق.
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