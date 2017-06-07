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ليفربول يعتذر لساوثهامبتون بسبب «فان ديك»

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ليفربول يعتذر لساوثهامبتون بسبب «فان ديك» ليفربول يعتذر لساوثهامبتون بسبب «فان ديك»

التحرير

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أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، تراجعه عن صفقة ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ساوثهامبتون، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، كما أصدر الريدز بيانا يعتذرون فيه للقديسين.

وكان ليفربول قد تقدم خلال الأيام الماضية، بعدة عروض من أجل ضم المدافع الهولندي، وتفاوض مع اللاعب مباشرة دون الرجوع لناديه.

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وقدم الفريق الأحمر، اعتذارًا عبر موقعه الرسمي، عن الاستمرار في سباق التعاقد مع فان ديك، بسبب خوضه في الصفقة دون الرجوع لناديه، ليفسح الطريق أمام فريق مانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب.

جدير بالذكر أن اللاعب الهولندي قد أبدى غضبه من تعسف فريقه، وقام بحذف نادي ساوثهامبتون من حسابه على تويتر، وقام بتغير صورة الحساب ليظهر بقميص منتخب بلاده، بدلاً من قميص فريق القديسين.

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التحرير

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