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«يويفا» يعلن عن ملعب نهائي دوري الأبطال الموسم القادم

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«يويفا» يعلن عن ملعب نهائي دوري الأبطال الموسم القادم «يويفا» يعلن عن ملعب نهائي دوري الأبطال الموسم القادم

التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2017/18، وعن الملعب الذي سوف يقام عليه المباراة النهائية للبطولة.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني، قد توج باللقب فى نهاية الموسم الحالي، للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على فريق يوفنتوس الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي فى المباراة التي أقيمت فى مدينة كارديف الويلزية.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن قرعة البطولة للموسم الجديد سوف تقام يوم 24 أغسطس المقبل، على أن تقام أولى مباريات دور المجموعات يوم 13 سبتمبر.

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فيما سوف تقام المباراة النهائية للمسابقة يوم 26 مايو 2018، على أن تكون على ملعب أولمبيسكي الوطني الرياضي، بمدينة كييف فى أوكرانيا.

أوليمبسكي 1

أوليمبسكي

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التحرير

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