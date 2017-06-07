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تونس تحث دول الخليج على الحوار حفاظا على أمن المنطقة العربية

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مصراوي Masrawy

تونس تحث دول الخليج على الحوار حفاظا على أمن المنطقة العربية

10:10 م الأربعاء 07 يونيو 2017

تونس تحث دول الخليج على الحوار حفاظا على أمن المنطقة العربية

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

تونس - (د ب أ):

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الاربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية التي تحيط بعلاقات قطر وعدد من دول الجوار إلى جانب .

وصرح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عقب لقائه السبسي أنه حريص على دعوة الأشقاء في الخليج إلى الحوار للتوصل إلى حلول لكل المشاكل العالقة بين هذه الدول.

وقال الجهيناوي "مجلس التعاون له دور مهم جدا في الحفاظ على الأمن القومي العربي ولابد لكل الأطراف الخليجية أن تتجاوز الخلافات القائمة".

وأضاف الوزير "من الممكن فض كل المشاكل عبر المباحثات والحوار لحفاظ على مناعة وأمن دول الخليج والمنطقة العربية".

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق المنافذ البرية معها، وكذلك الموانئ والأجواء أمام الملاحة الجوية، بدعوة دعمها للإرهاب.

وقطعت أيضا اليمن والحكومة الليبية المؤقتة وموريتانيا والمالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بينما خفضت الأردن وجيبوتي تمثيلها الدبلوماسي معها.

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