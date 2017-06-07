أردوغان يلتقي ظريف في أنقرة خلال زيارة مفاجئة

أنقرة - (د ب أ):

التقى الرئيس التركي رجب طيب أرودغان مع وزير الخارجية الايرانى جواد ظريف، اليوم الاربعاء، خلال زيارة للبلاد جرى الإعلان عنها في وقت سابق اليوم، وسط ازمة متوترة بين دول الخليج، حيث يتمتع الدولتان بنفوذ.

ونشرت الرئاسة التركية صورا لأردوغان وظريف بينما يتصافحان في قصر الرئاسة في أنقرة.

وذكرت قناة(ان تي في)أن الاجتماع استمر ساعة.

وذكرت وكالة أنباء "الاناضول" الحكومية أن الجانبين بحثا القضايا الاقليمية وسورية. وجاء الاجتماع بعد ساعات فقط من وقوع هجوم ارهابي في طهران، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

وتأتى الزيارة ايضا وسط تفاقم الازمة الدبلوماسية في الخليج حيث يفرض العديد من الدول العربية ومنها السعودية عقوبات على قطر.

وتشكو السعودية من علاقات الدوحة مع إيران.

وينظر الى اردوغان على أنه قريب من العائلة المالكة القطرية وانتقد العقوبات بينما يدفع لحل الأزمة دبلوماسيا.

وقد عملت قطر وتركيا بشكل وثيق في سورية، ودعمتا جماعات المعارضة، في حين أن إيران تقف خلف الرئيس السوري بشار الأسد.

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