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الزمالك يبدأ مفاوضات ضم ستانلي

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الزمالك يبدأ مفاوضات ضم ستانلي الزمالك يبدأ مفاوضات ضم ستانلي

التحرير

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بدأ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي ، مفاوضات ضم النيجيري ستانلي، مهاجم الفريق المعار له من نادي وادي دجلة، باتصال هاتفي مع ماجد سامي، رئيس دجلة. 

وشهدت المكالمة محاولات من رئيس الزمالك، لتقليل المقابل المادي لضم اللاعب في ظل ارتفاع ، وجاء الاتصال لجس النبض لرئيس دجلة، الذي طلب مهلة للتفكير في الأمر. 

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وجاء تحرك النادي الأبيض في الساعات الماضية، بعدما علم النادي بتلقي اللاعب عرضًا من أحد الأندية الإماراتية، خلال الساعات الماضية لضمه حال رحيله من نادي الزمالك.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب إن الأولوية لديه البقاء مع الزمالك.

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التحرير

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