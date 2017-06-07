الزمالك يبدأ مفاوضات ضم ستانلي

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بدأ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاوضات ضم النيجيري ستانلي، مهاجم الفريق المعار له من نادي وادي دجلة، باتصال هاتفي مع ماجد سامي، رئيس دجلة.

وشهدت المكالمة محاولات من رئيس الزمالك، لتقليل المقابل المادي لضم اللاعب في ظل ارتفاع سعر الدولار، وجاء الاتصال لجس النبض لرئيس دجلة، الذي طلب مهلة للتفكير في الأمر.

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وجاء تحرك النادي الأبيض في الساعات الماضية، بعدما علم النادي بتلقي اللاعب عرضًا من أحد الأندية الإماراتية، خلال الساعات الماضية لضمه حال رحيله من نادي الزمالك.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب إن الأولوية لديه البقاء مع الزمالك.