الأهلي يتسلم لائحة البطولة العربية

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تسلم النادي الأهلي اليوم الأربعاء، من اتحاد الكرة اللائحة الخاصة بالبطولة العربية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس.

والتي يشارك بها 12 فريقا؛ هم الأهلي والزمالك من مصر، والنصر والهلال السعوديين، والفيصلي الأردني، ونصر حسين داي الجزائري، والوحدة الإماراتي، والعهد اللبناني، والفتح الرباطي المغربي، ونفط الوسط العراقي، والترجي التونسي والمريخ السوداني.

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وتضمنت اللائحة كافة الشروط المنظمة للبطولة، وفقا لتعليمات الأمانة العامة للاتحاد العربي، من بينهما جدول المباريات، وبداية ونهاية موعد تسجيل اللاعبين، وملاعب المباريات، بالإضافة لبعض الشروط المنظمة للبطولة.