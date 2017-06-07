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الأهلي يواجه الإنتاج الحربي وديًّا

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الأهلي يواجه الإنتاج الحربي وديًّا الأهلي يواجه الإنتاج الحربي وديًّا

التحرير

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حدد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الإنتاج الحربي طرفًا لودية الفريق السبت المقبل، على أن تقام على ملعب السلام؛ استعدادًا لمباراة سموحة المُقرر لها 16 يونيو الجاري في الجولة الـ31 للدوري العام.

ويخوض الأهلي ودية الإنتاج دون لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين مع الأول، كما يغيب عنها علي معلول لوجوده مع منتخب بلاده، وكذلك النيجيري جونيور أجايي الذى سافر إلى بلاده مؤخرًا في إجازة تستمر عدة أيام.

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ويتوقف الدوري المحلي حاليًّا بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراة تونس الأحد المقبل في رادس، في أفتتاح مباريات المنتخبين بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

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التحرير

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