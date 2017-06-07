سموحة: إلغاء نتائج الأندية السودانية في مصلحتنا

التحرير

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أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، أنه لن يسبق الأحداث بشأن خطاب فيفا، بإعطاء فرصة للاتحاد السوداني قبل إيقاف النشاط رسميا بسبب تدخل الدولة فى تعيين اتحاد جديد وإزاحة الاتحاد المنتخب.

وأضاف حنفي، في تصريحات لـ«التحرير»: "بالتأكيد إلغاء نتائج الهلال الأبيض السوداني فى حالة تجميد النشاط سيصب فى مصلحة سموحة؛ لأن نتائج سموحة معه كانت غير جيدة بعد التعادل معه إيجابيا ببرج العرب إضافة إلى أن سيوفر علينا إرهاق السفر للسودان والتكلفة المالية".

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وقال مدير الكرة بسموحة، إنه لن يسبق الأحداث فمن الممكن أن تتراجع الحكومة السودانية عن قرارتها، وتعيد الاتحاد المنتخب مرة أخرى.