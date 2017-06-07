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"ترامب": السعودية تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

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مصراوي Masrawy

"": تقوم بجهد عظيم لمكافحة ومنع تمويل الإرهاب

09:42 م الأربعاء 07 يونيو 2017

واشنطن- (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المملكة العربية السعودية "تقوم بجهد عظيم ومميز لمنع تمويل الإرهاب".

وأضاف، خلال كلمة اليوم الأربعاء، في فعالية بمدينة كونيتيكت في ولاية أوهايو الأمريكية أوردتها قناة "سكاي نيوز عربية": "هذه بداية النهاية للإرهاب، وسنواجه الإرهاب بكل حزم وقوة وسنقضي عليه".

كان ترامب قال، في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق إن الدول المشاركة في قمم الرياض قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف وكل الدلائل تشير إلى قطر".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية وآسيوية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب احتضان وتمويل جماعات إرهابية، وبسبب علاقاتها بإيران ومليشياتها التي تزعزع المنطقة العربية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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