سفير قطر يغادر القاهرة بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

كتب - طه عبيد:

غادر سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر، مساء الأربعاء، مطار القاهرة الدولي في طريقه إلى بلاده -عبر تركيا، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48 التي منحتها له وزارة الخارجية المصرية لمغادرة البلاد.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن السفير القطري أنهى اجراءات سفره من استراحة كبار الزوار على الطائرة التركية المتجهة إلى أسطنبول ومنها إلى الدوحة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت أول أمس الإثنين السفير القطرى لدى مصر سيف بن مقدم البوعينين وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما تم إبلاغ المستشار إيهاب عبدالحميد القائم بالأعمال المصرى بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات، بينما وافقت اليونان الاثنين، على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا فى قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

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