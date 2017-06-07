ضبط ٨٥ ألف لتر وقود و٤٠ طن دقيق وقمح قبل بيعهم للسوق السوداء
ضبط ٨٥ ألف لتر وقود و٤٠ طن دقيق وقمح قبل بيعهم للسوق السوداء
09:41 م الأربعاء 07 يونيو 2017
كتب - علاء عمران:
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط ٦ قضايا مواد بترولية بمضبوطات ٨٥ ألفا و٤٢٥ لتر بنزين لتر بنزين وسولار، و١٥ قصية أسطوانة بوتاجاز، و١٣ قضية دقيق وأقماح بمضبوطات٤٠ طنًا، وضبط ١٠٠ قضية مخالفات مخابز، وضبط ١٦ قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.
كما نجحت شرطة التموين في ضبط ٥٤٦ قضية في مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، و ضبط ٥٧ قضية في مجال الغش التجاري، وضبط ١٨ قضية في مجال اللحوم والطيور، و ٢٨ قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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