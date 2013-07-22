أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

زواج القاصرات.. الدراما أشد قسوة من الواقع

Google+ Print
زواج القاصرات.. الدراما أشد قسوة من الواقع زواج القاصرات.. الدراما أشد قسوة من الواقع
هانى هلال: تعريض طفلة لمشهد فض غشاء بكارة انتهاك لطفولتها.. وهدى زكريا: المشاهد الفجة تخدم القضة أكثر.. و«الشناوى»: الجرعة الزائدة أصابت المشاهدين بتقزز

كتب : ياسمين رمضان الإثنين 22-07-2013 12:08

مشكلة زواج القاصرات موجودة فى المجتمع ويعانى منها المصريون منذ سنوات طويلة، لكن تجسيدها فى الدراما بالصورة التى ظهرت فى مسلسل «القاصرات» أصاب العاملين فى مجال حقوق الطفل والحد من زواج القاصرات بالرعب والمأساوية والاستفزاز، على حد قولهم.

«عبدالقوى» الرجل الغنى الذى دائما ما يتزوج بقاصرات، والفتيات اللاتى ظهرن فى المسلسل صدموا هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، الذى أكد أن تعريض الطفل لمشاهد أعلى من ثقافته ومرحلته العمرية يسبب خللا فى تكوينه، وقال: «تعريض طفلة صغيرة لمشاهد زواج أو فض غشاء بكارة يعد انتهاكا لطفولتها، ويؤدى إلى آثار سلبية وانحراف عام فى السلوك».

الدكتورة هدى زكريا، أستاذ الاجتماع بجامعة الزقازيق، اتفقت مع طريقة طرح القضية فى المسلسل، مؤكدة أنه لا بد من الفجاجة فى عرض الظاهرة فى مثل هذا الوقت خاصة بعد هوجة تشجيع زواج القاصرات التى تبنتها بعض القنوات الدينية التى تم إغلاقها أثناء ثورة 30 يونيو، وقالت: «يجب الرد على تلك الثقافة بدراما فجة تفضح الواقع، أما استخدام الأطفال لخدمة فكرة نبيلة فلا يمثل خطورة بالغة عليهم فالأخطر هو الظاهرة نفسها». وهو ما اختلف معه الناقد الفنى طارق الشناوى، الذى اعتبر أن استخدام أطفال فى تلك المشاهد سيمثل خطورة بالغة عليهم مؤكدا أن المسلسل لا يناقش ظاهرة زواج القاصرات بل يقدم حالة شخص يعانى من حالة مرضية، وقال: «المسلسل أصاب الصغار والكبار بحالة من التقزز لأنه قدم جرعة زائدة من المشاهد المبالغ فيها التى تجمع بين عبدالقوى والفتيات الصغيرات وهى مشكلة إخراجية فى المقام الأول والخطأ ليس فى تناول قضية زواج القاصرات بل فى كيفية التناول، فمهما كانت القضية قاسية يوجد أكثر من أسلوب لتناولها بدون فجاجة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة