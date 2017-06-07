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مد فترة التسجيل في قرعة الحج السياحي إلى 20 يونيو

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مد فترة التسجيل في قرعة الحج السياحي إلى 20 يونيو مد فترة التسجيل في قرعة الحج السياحي إلى 20 يونيو

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وافقت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، على الطلب المقدم من غرفة الشركات لمد فترة تسجيل أسماء المواطنين فى قرعة الحج السياحى على الموقع الخاص بالحج حتى يوم الثلاثاء 20 يونيو الحالى الموافق 25 رمضان.
 
كانت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أرسلت خطابا ليحيى راشد وزير السياحة، للمطالبة بمد فترة تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1438 هـ،  على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، حيث أن الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام طالبت بذلك لتعويض فترة تأخر موعد فتح باب التسجيل.
 

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