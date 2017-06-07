بعد مقلب «رامز تحت الأرض».. هاشتاج عصام الحضري يشعل تويتر

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أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم "#عصام_الحضري"، تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وجه حارس المرمى عصام الحضري، السباب والشتائم للفنان رامز جلال، بعدما كشف الأخير عن مقلبه، "رامز تحت الأرض" مساء اليوم الأربعاء.

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وظهر على وجه "الحضري" علامات الغضب، مطالبًا من فريق الإعداد مساعدته في الخروج من الرمال المتحركة، مع تكرار السباب والشتائم لرامز جلال وفريق برنامجه.

تقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعند محاولة الخروج تخرج سحلية عملاقة تصحبها استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محاصرًا، لتشاهد رد فعل الضيوف في هذه اللحظة.