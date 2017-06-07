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«اقتصادية البرلمان»: 996 حالة وضع يد على أراضي الدولة طلبوا تقنين أوضاعهم

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«اقتصادية البرلمان»: 996 حالة وضع يد على أراضي الدولة طلبوا تقنين أوضاعهم «اقتصادية البرلمان»: 996 حالة وضع يد على أراضي الدولة طلبوا تقنين أوضاعهم

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أشاد عمرو غلاب، نائب دائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فى القيام بحملات استرداد أراضى الدولة من واضعى اليد ودراسة حالات تقنين الأراضى المزروعة أو المأهولة بالسكان وغير مخالفة.

وأشار غلاب، فى بيان صحفى له، اليوم الأربعاء، إلى إن الحالات التى طلبت تقنين أوضاعها حتى الآن 996 حالة تم تسديد 35 مليون جنيه لخزانة الدولة منها كدفعات أولية، مضيفا أن حلم مدينة ملوى الجديدة تحقق بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بربط الظهير الصحراوي بالمدن والتوسع بدلاَ من البناء على الأراضي الزراعية من خلال ربط شرق وغرب النيل.

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وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من هذه الأراضي المستردة وتخصيص أراض لمشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب التى تحتاج إليها المحافظة بشدة.

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