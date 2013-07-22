إحالة دعوى منع إعادة عرض مسلسل "الريان" لخبير معالجة درامية

كتب : طارق عباس منذ 20 دقيقة

قضت الدائرة التاسعة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية بإحالة دعوى منع إعادة عرض مسلسل "الريان" إلى خبير معالجة درامية.

صدر القرار برئاسة المستشار فرج عبد الغني وعضوية أكرم عمر وفوزي أحمد وأمانة سر عبد الرحمن محمد وعماد رمضان.

وكان ورثة رجل الأعمال الراحل فتحي الريان ومؤسس مجموعة شركات "الريان" أقاموا الدعوى رقم 894 لسنة 4 قضائية ضد كل من شركة بركة ديزاين منتجة المسلسل وشيرين عادل مخرجة المسلسل ومؤلفا وكاتبا السيناريو حازم الحديدي ومحمود البزاوي، لافتقار المسلسل للمعلومات الحقيقية عن حياة أسرة الريان.

وكان أحمد راشد المستشار القانوني لورثة فتحي الريان أكد أنه ثبت يقينا بعد عرض المسلسل على شاشات الفضائيات أنه تناول الجوانب الشخصية والأسرية لمورث المدعين، واتسمت معالجاته بالافتقار إلى المعلومات وبعدم الإطلاع على الجوانب الشخصية وذلك لقصوره عن الرجوع إلى مصدر معرفة ذلك وهم المدعيين والشخصيات العامة القريبة منه والتي عاصرته إلا أن المعلن إليهما الثالث والرابع أثرا أن يصيغا وجهة نظرهما في سيناريو وحوار مسلسل "الريان" ولم يبحثا عن معلومات دقيقة من مصادرها.