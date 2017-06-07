«الفيفا» يهدد بتجميد نشاط كرة القدم في السودان

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هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، بتجميد نشاط كرة القدم في السودان، واستبعاد الفرق السودانية المشاركة في بطولات أفريقيا، وهي الهلال والمريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والهلال الأبيّض ببطولة الكونفيدرالية، مع إلغاء نتائجهم في البطولتين.

وأرسل الفيفا خطابًا رسميًا للاتحاد السوداني لكرة القدم، يُمهله فيه حتى يوم السبت المقبل، لإلغاء قرار وزير العدل بتعيين عبدالرحمن السر الخاتم رئيسًا لاتحاد الكرة، وهو الأمر الذي يعد تدخلًا حكوميًا.

وجاء نص خطاب الفيفا كالتالي:

عزيزي الرئيس، نقر باستلام مراسلاتكم المؤرخة 2 يونيو 2017، والتي تلقى مضمونها اهتمامنا الكامل. ونلاحظ أن وكيل وزارة العدل أنه أصدر مرسوما في 2 يونيو 2017، مما أعطى الشرطة إمكانية الوصول إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم (سفا)، "لإخلاء المباني وطرد أعضاء مجلس الإدارة و استخدام القوة إذا لزم الأمر "وعلاوة على ذلك، نلاحظ أيضا أنه بمجرد الانتهاء من الإخلاء، على ما يبدو تم تسليم مقر الهيئة إلى الجنرال عبد الرحمن السر الخاتم، الذي عينته الحكومة حديثا رئيس في هذا السياق، نود أن نذكركم بأنه وفقا للفقرة 1 (1)، 1)، والفقرة 1 من المادة 1 من نظام فيفا، فإن جمعيات فيفا ملزمة بالإدارة، ووفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 14 من النظام الأساسي للفيفا، فإن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إحالة إلى هيئات فيفا المناسبة للنظر فيها، فإن القرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على أعضاء الجمعية المعنية، حتى ولو كان تأثير الطرف الثالث لم يكن خطأ الجمعية الأعضاء المعنية، ويبدو أن مرسوم وكيل وزارة العدل يتنافى مع الالتزام المذكور أعلاه ، وتطبيقه قد يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لل سفا.

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وبناء على ذلك، فإننا نطلب منك أن تبلغ وكيل وزارة العدل أنه إذا لم يتم إلغاء مرسومه يوم السبت 10 يونيو 2017، سيتم إحالة القضية تلقائيا إلى مكتب مجلس فيفا للنظر في الأمر .

ونشكركم على الإحاطة علمًا بما ورد أعلاه وبإطلاعنا على المزيد من التطورات في هذا الصدد.