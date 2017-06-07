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إحباط تهريب 60 كيلو حشيش وتمثال أثري بنفق الشهيد أحمد حمدي

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 60 كيلو حشيش وتمثال أثري بنفق الشهيد أحمد حمدي

08:46 م الأربعاء 07 يونيو 2017

إحباط تهريب 60 كيلو حشيش وتمثال أثري بنفق الشهيد أحمد حمدي

السويس حسام الدين أحمد

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 60 كيلو من مخدر الحشيش، وتمثال أثرى، قادمة من شبه جزيرة سيناء إلى السويس، بحوزة مهربين، أثناء عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت للعميد شريف الخولي، مدير منطقة السويس وجنوب سيناء، باعتزام المهربين جلب كمية من مخدر الحشيش.
بمتابعة ومراقبة تحركات المتهمين تبين أنهم جهزوا سيارة ملاكي، وقاموا بتغليف الحشيش ووضعه داخل أبواب السيارة، وكذلك تغليف تمثال أثري وإخفاءه بشنطة السيارة.

وجه اللواء حسن عبد الرسول، مساعد الوزير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتشديد أعمال تفتيش المركبات على المنافذ التي تربط ضفتي قناة السويس.
وتمكن رجال مباحث إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط السيارة وشحنة المخدرات، بعد الاشتباه في السيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي، كما تمكنوا من ضبط تمثال أثرى يبلغ طوله 80 سم، وتبين أنها قطعة مقيدة في كشوف الآثار المهربة.

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