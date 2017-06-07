ضبط 27 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها بأسواق العاصمة



كتب - علاء عمران:

نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط نحو 27 طن مواد غذائية مجهول المصدر، قبل ترويجها بأسواق العاصمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن "فادي.م"، 41 سنة، صاحب محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الموسكي، يحوز كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المتهم، وبالتفتيش عُثر على كمية من المواد الغذائية، شملت 5 أطنان أرز، و3 أطنان عدس، و3 أطنان دقيق، وطني فاصوليا، وطني ذرة صفراء، وطن و500 كجم فول، وكافة المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وقالت التحقيقات بانه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى ذات السياق وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، مفادها قيام "رامي.ن"، 41 سنة، صاحب محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة الموسكي، بحيازة كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الاجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المتهم المذكور، وبتفتيش المحل، عثر بداخله على كمية من المواد الغذائية، شملت 4 أطنان أرز، و3 أطنان فول، وطني فاصوليا، وطنى ذرة صفراء، وجميعها مجهولة المصدر وليست لها أية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحررت عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.