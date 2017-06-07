حبس "سمكري" فشل في الانتحار لاتهامه بقتل طفليه بـ"السم" بوجبة السحور

كتب – صابر المحلاوي:

قررت نيابة الهرم، اليوم الأربعاء، حبس "إبراهيم إ."، سمكري، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طفليه بـ"السم" خلال تناولهما وجبة السحور، وتناول معهما السم محاولاً الانتحار بسبب ابتعادهما عنه عقب انفصاله عن زوجته.

وكشفت التحقيقات، أن وجبة السحور الفاسدة التي أودت بحياة طالبة وشقيقها، وأصابت والدهما بمنطقة الهرم، لم تكن فاسدة، وأن الأب قام بتسميم الطعام بـ"مبيد حشري"، ووضعه لطفليه لقتلهم ونوى الانتحار؛ حيث شاركهما تناول الطعام ما أدى إلى مقتل طفليه، وبقى هو على قيد الحياة.

البداية عندما ورد بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول جثة طالبة، وإصابة والدها وشقيقها بحالة تسمم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تناول المتوفاة والمصابين وجبة سحور مكونة من (جبنة وفول ولانشون وزبادي) أصيبوا بحالة تسمم، ولقيت على إثرها "هايدي.ا"، 13 سنة، طالبة مصرعها، قبل أن يلحق بها شقيقها الصغير يوسف 11 سنة.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الطعام الذي تناوله الطفلين المتوفيين ووالدهما كان مسموما، وأشارت التحريات إلى أن الأب هو من قام بوضع السم لطفليه في الطعام وشاركهما تناوله.

وقال الأب بعد إفاقته داخل غرفة الرعاية المركزة إنه قرر قتل طفليه والانتحار، بعدما يأس من الحياة بدونهما بعد الانفصال عن زوجته والدة الطفلين، وابتعاد طفليه عنه، فاستضافهما يوم الحادث وأعد لهما وجبة سحور من "اللانشون والفول والجبن والزبادي" ووضع فيها كمية من المبيد الحشري، وفور تناولهم للطعام شعروا بحالة إعياء فاستغاثت زوجته الثانية بالجيران.