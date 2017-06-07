الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 92 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين

بروكسل - (د ب أ):

تعهد الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، بتقديم 82 مليون يورو (92 مليون دولار) لتمويل وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العام 2017.

وسيغطي تمويل الاتحاد الأوروبي لميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لعام 2017، الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وسيساعد التمويل في دفع رواتب 32 ألف موظف محلي في الأونروا، الكثير منهم من اللاجئين الفلسطينيين، ويساهم في سداد تكاليف 700 مدرسة و140 مركزا للرعاية الصحية تابعين للأونروا.

كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا لمواصلة دعم الأونروا في الفترة بين عامي 2017-2020.

وتقدم الوكالة خدمات التعليم لصالح 500 ألف طفل من اللاجئين الفلسطينيين والرعاية الصحية إلى 5ر3 مليون فلسطيني.