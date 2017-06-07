أخبار عاجلة

وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 92 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 92 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين

08:35 م الأربعاء 07 يونيو 2017

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 92 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين

بروكسل - (د ب أ):

تعهد الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، بتقديم 82 مليون يورو (92 مليون دولار) لتمويل وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العام 2017.

وسيغطي تمويل الاتحاد الأوروبي لميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لعام 2017، الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وسيساعد التمويل في دفع رواتب 32 ألف موظف محلي في الأونروا، الكثير منهم من اللاجئين الفلسطينيين، ويساهم في سداد تكاليف 700 مدرسة و140 مركزا للرعاية الصحية تابعين للأونروا.

كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا لمواصلة دعم الأونروا في الفترة بين عامي 2017-2020.

وتقدم الوكالة خدمات التعليم لصالح 500 ألف طفل من اللاجئين الفلسطينيين والرعاية الصحية إلى 5ر3 مليون فلسطيني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي يتضامن مع الشعب الإيراني بعد مقتل 12 وإصابة 42 في هجومين إرهابيين

    الاتحاد الأوروبي يتضامن مع الشعب الإيراني بعد مقتل 12 وإصابة 42 في

    أخبار
  • الجامعة العربية تسعى الى عرقلة تولى اسرائيل مناصب رئيسية بالأمم المتحدة

    الجامعة العربية تسعى الى عرقلة تولى اسرائيل مناصب رئيسية بالأمم المتحدة

    أخبار
  • مسؤولة أمريكية: الأمم المتحدة

    مسؤولة أمريكية: الأمم المتحدة "ترهب إسرائيل" ولكن "الأسلوب تغير"

    أخبار
  • أمريكا لا تستبعد الخروج من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

    أمريكا لا تستبعد الخروج من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السيسي ينفعل على أحد الضيوف:

    ينفعل على أحد الضيوف: "أنا لا أقبل نكون كدة"أخبار

  • "المنايفة عزموا القطر" وحطموا الأسطورة.. والسر "555"أخبار

  • أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

    أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطرأخبار

  • الزمالك يتفق مع ثاني صفقاته الصيفية

    يتفق مع ثاني صفقاته الصيفيةرياضة

  • الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

    الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار

  • الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفين

    الخارجية الأمريكية: علي قطر بذل المزيد لتجفيف مصادر تمويل المتطرفينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كاف» يوقع غرامة على الأهلي والزمالك بسبب «Bein Sports»

«كاف» يوقع غرامة على الأهلي والزمالك بسبب «Bein Sports»

الزمالك يبدأ مفاوضات ضم ستانلي

الزمالك يبدأ مفاوضات ضم ستانلي

السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

السيسي: العلاقات بين القاهرة وبوركينا فاسو مميزة وقوية

السيسي عن الإرهابيين: «لو عاوزين يعيشوا معانا البلد تسعنا كلنا»

السيسي عن الإرهابيين: «لو عاوزين يعيشوا معانا البلد تسعنا كلنا»